SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 12 maggio, emergono fatti di cronaca e progetti scolastici di grande rilievo. Un’aggressione in via Padre Reina ha destato preoccupazione, così come la scoperta di impronte insanguinate sui muri del centro. Nel frattempo, gli studenti degli istituti saronnesi si distinguono per iniziative dedicate all’inclusione sociale e alla partecipazione civica.

Una lite tra giovani in via Padre Reina è sfociata in un’aggressione, con una ragazza ferita al volto e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Preoccupazione in centro a Saronno per la comparsa di impronte insanguinate sui muri; una segnalazione su Facebook ha suscitato allarme tra i cittadini.

All’istituto Da Vinci è nato un progetto educativo alternativo alla sospensione, in cui gli studenti affiancano i volontari del centro disabili promuovendo inclusione e responsabilità.

All’incontro degli Architetti a Saronno si è parlato della rotonda come simbolo del viaggio e dell’architettura del Novecento, in un incontro culturale partecipato.

Gli studenti dell’Itis Riva, in collaborazione con ilSaronno, stanno lavorando al progetto exit poll per imparare il funzionamento del voto, avvicinandosi così ai meccanismi della democrazia.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09