Cronaca

LAZZATE – Violenta aggressione nella tarda serata di sabato 10 maggio in via Vittorio Emanuele, nel centro di Lazzate. Un uomo, residente in paese, è rimasto ferito in seguito a una rissa scoppiata in strada. La vittima ha riportato ferite a un braccio e a una mano, ed è stata medicata in ospedale con una prognosi di circa dieci giorni.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri, ai quali l’uomo ha sporto denuncia. Domenica mattina si è recato sul posto anche il sindaco Andrea Monti, accompagnato dall’assessore Antonio Re: “Abbiamo trovato tracce di sangue per diversi metri – ha dichiarato – quanto accaduto è intollerabile. Auspico che si arrivi presto ai responsabili”.

