SARONNO – Aeroporto-Saronno col Malpensa express? Il conto, salatissimo, è stato di 21 euro per un malcapitato viaggiatore saronnese; sarà successo anche da altri? La vicenda è di qualche giorno fa, l’arrivo in aeroporto in orario serale, e la “bella sorpresa” ovvero la possibilità di pagare il biglietto del treno col sistema in funzione anche per la metropolitana milanese, ovvero appoggiare la carta di credito ad un terminale prima di scendere le scale per la stazione in aeroporto (e poi riappoggiarlo sul terminale a Saronno centro per pagare, teoricamente, gli 8 euro dovuti per quella tratta).

“Peccato non sia andata assolutamente così – dice il diretto interessato – Salito a bordo del treno, il controllore mi ha detto che la transazione non risultava sul suo tablet, che sicuramente il rilevatore non aveva “letto” la mia carta di credito e non c’era stato alcun addebito. Nessun problema, mi ha emesso il biglietto da 8 euro per Saronno direttamente sul treno… peccato che poi l’ente ferroviario mi abbia addebitato anche la carta di credito, peraltro non con 8 euro ma con 13 euro, come se avessi viaggiato sino a Milano Cadorna. Insomma, 21 euro: il danno e la beffa. Peggio ancora, quando nei giorni seguenti sono andato a sottolineare la cosa alla biglietteria, in stazione, mi hanno detto che tutto sommato loro non potevano farci niente. Avevo utilizzato l’analogo servizio dall’aeroporto in centro a Varsavia in Polonia: treno nuovissimo e pulitissimo, piacerebbe dire lo stesso di quelli in servizio dalle nostre parti, e conto di 0.57 euro, pagato ovviamente sul treno con carta di credito, senza alcun problema”.

13052025