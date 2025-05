Misinto

MISINTO – Si è tenuta lo scorso fine settimana a Misinto una cerimonia dal forte valore simbolico e civile: l’inaugurazione di un monumento dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due figure centrali nella lotta alla mafia e nel percorso di affermazione della legalità in Italia.

La nuova installazione commemorativa è stata posizionata all’esterno della scuola primaria di via Mazzini a Misinto, un luogo significativo scelto per trasmettere il messaggio di giustizia e memoria proprio alle nuove generazioni. Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco Matteo Piuri, insieme ad amministratori comunali, docenti, studenti e semplici cittadini. Un momento di raccoglimento e riflessione collettiva, che ha voluto ribadire l’importanza dell’impegno quotidiano per i valori di legalità, coraggio e responsabilità.

Il monumento è stato pensato non solo come omaggio alla memoria di Falcone e Borsellino, assassinati nel 1992, ma anche come strumento educativo e presidio di memoria civile nel tessuto cittadino. Un invito a non dimenticare e a rinnovare l’impegno contro ogni forma di criminalità e sopraffazione.

(foto: alcuni momenti del taglio del nastro)

