Politica

SARONNO – Un pomeriggio per incontrare i candidati di Noi Moderati e parlare di città con Azzi sindaco.

Un’occasione per conoscere i volti, le idee e l’impegno quotidiano di chi si candida per costruire una Saronno attiva, concreta e inclusiva. Mercoledì 15 maggio, i candidati di Noi Moderati, nella lista di Forza Italia a sostegno di Rienzo Azzi sindaco, invitano la cittadinanza a un doppio appuntamento elettorale e di confronto.

L’iniziativa si svolgerà all’Azzi Point, in via Garibaldi 20, a partire dalle 17, con la presenza di Patrizia Gregoris e Federico Pincione, candidati al consiglio comunale. Alle 18.30 è in programma un incontro pubblico con Rienzo Azzi e con Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla presidenza del consiglio di Regione Lombardia.

Gregoris e Pincione, firmatari della nota che presenta l’iniziativa, spiegano: “I candidati di Noi Moderati sono operativi per Saronno con Azzi sindaco ed intendono rappresentare concretamente tutte quelle persone che si impegnano fattivamente ogni giorno per la città e che andranno avanti ad organizzare eventi, fare cultura, aiutare nelle opere piccole e grandi, offrire supporto ai più giovani negli studi… (e molto altro!) come han sempre fatto – indipendentemente dal risultato delle elezioni”.

Nella riflessione condivisa, un riferimento anche a Philippe Daverio, che “ricordava in una delle sue splendide interviste l’importanza delle persone attive, interessate ed impegnate all’interno della comunità locale”. L’idea, sottolineano i due candidati, è quella di “un gruppo trasversale per sesso, età, idee, studi o professione; volenteroso e sul quale è sempre possibile fare sicuro affidamento. Una base che va allargata e sulla quale, con gli strumenti dell’entusiasmo e del coinvolgimento, va ordita una fibra fitta che possa resistere all’impatto di un isolamento tecnologico che porta a grandi opportunità di crescita, lavoro e mobilità ma anche ad una profonda indifferenza, isolamento e ad un impoverimento economico e personale che toglie valore al nostro territorio”.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

