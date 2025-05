Comasco

ROVELLO PORRO – Appuntamento con la lettura e il relax giovedì 15 maggio alle 17 negli spazi della biblioteca civica “Maestro Lino Quaglia”, in piazza Porro 19, a Rovello Porro.

L’incontro, dal titolo “Un tè fra le pagine dei libri”, è un invito rivolto a tutti gli amanti dei libri per condividere insieme una chiacchierata informale sulle novità editoriali disponibili in biblioteca, sorseggiando una tazza di tè in compagnia.

L’iniziativa nasce per offrire uno spazio conviviale e accogliente in cui scoprire nuovi titoli, confrontarsi sulle letture e promuovere la cultura come momento di incontro e dialogo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 02 96750321 oppure scrivere all’indirizzo email [email protected].

13052025