SARONNO – Una cena per riunire militanti, simpatizzanti e candidati, con un ospite d’eccezione: è in programma per domenica 18 maggio l’evento conviviale promosso dalla Lega, al quale parteciperà il segretario federale Matteo Salvini. L’evento rappresenta una delle attività della campagna elettorale del centrodestra in città, a sostegno della candidatura a sindaco di Rienzo Azzi.

Il leader leghista tornerà dunque a Saronno, portando con sé l’attenzione sui temi chiave per il partito: autonomia, sicurezza, gestione del territorio e difesa delle comunità locali. La serata sarà anche l’occasione per dialogare con la base e incoraggiare i candidati impegnati nella corsa elettorale, in un clima conviviale ma denso di significati politici. All’appuntamento del 18 maggio, previsto alle 20, prenderanno parte numerosi esponenti della Lega a livello nazionale, regionale e locale. Accanto a Matteo Salvini ci saranno il senatore Massimiliano Romeo, segretario regionale del partito, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il parlamentare Stefano Candiani, il consigliere regionale Emanuele Monti, il segretario provinciale Andrea Cassani e l’ex sindaco di Saronno Alessandro Fagioli. Un’occasione di confronto politico che rafforza la vicinanza della Lega alla città e alla candidatura di Rienzo Azzi, sostenuta da tutto il centrodestra.

L’appuntamento si inserisce in una tradizione consolidata di presenze salviniane a Saronno. La tappa più recente risale al 31 agosto 2020, quando il leader della Lega era intervenuto a Villa Gianetti a sostegno dell’allora sindaco uscente Alessandro Fagioli. In quell’occasione, il comizio si era concentrato su sanità, sicurezza e immigrazione.

Tra le visite più ricordate resta quella del 3 giugno 2015, durante la prima campagna elettorale di Fagioli: Salvini aveva percorso le vie del mercato cittadino, fermandosi per oltre un’ora tra strette di mano, selfie e scambi diretti con i cittadini. Una presenza che, negli anni, ha consolidato il legame tra la Lega e una parte consistente dell’elettorato saronnese.

