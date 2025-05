Città

SARONNO – Un pallone carico di elio, una sonda all’avanguardia e uno sguardo rivolto verso il cielo: sarà un giovedì mattina da ricordare per gli studenti dell’Istituto Prealpi di Saronno, protagonisti del lancio della sonda stratosferica “CAMPUSprealpi50” previsto per giovedì 15 maggio alle 8 al campo volo di Cogliate.

L’evento, che segna il cinquantesimo anniversario dell’istituto, rappresenta il culmine di un progetto didattico ambizioso e innovativo, nato dalla collaborazione tra studenti e docenti, con il sostegno dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il patrocinio dell’Aerospace Cluster Lombardia.

La sonda salirà fino a 40.000 metri di altitudine, raccogliendo dati scientifici su raggi cosmici, particolato atmosferico (PM2.5 e PM10), radiazioni UV, micrometeoriti e microrganismi in ambienti estremi. Un esperimento scientifico a tutti gli effetti, realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati allo sviluppo delle competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

Per gli studenti coinvolti si tratta di un’occasione unica per mettere in pratica le conoscenze apprese sui banchi e vivere da protagonisti una vera e propria missione scientifica. “Questo progetto dimostra quanto la scuola possa essere un laboratorio di ricerca, creatività e passione” commentano i docenti, che hanno accompagnato i ragazzi in ogni fase del lavoro, dalla progettazione al lancio.

L’evento sarà anche un’opportunità per raccontare una storia positiva di scuola e scienza.

