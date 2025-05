Cronaca

SARONNO – Intervenot dei mezzo di soccorso questa mattina in via Pagani, alla periferia di Saronno, dove intorno alle 10 sono arriviti i vigili del fuoco, con una pattuglia dei carabinieri della Compagnia vittadina ed una ambulanza. Presto è stato fermato il traffico nella zona all’incrocio con via Volonterio. A dare l’allarme era stata poco prima la badante di un pensionato residente al sesto piano di un condominio adiacente: il nonnino non rispondeva al campanello e temeva potesse essere successo qualcosa.

I pompieri sono arrivati con l’autoscala e hanno raggiunto il balcone dell’appartamento, riuscendo così a entrare nell’alloggio. Fortunatamente si è trattato solo di un falso allarme: l’anziano stava bene, ma dormiva così profondamente da non accorgersi di nulla.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

13052025