Città

SARONNO – È tornata accessibile nel fine settimana l’area cani di via Grassi a Saronno, dopo la chiusura temporanea dovuta ai danni causati dal vento forte nei giorni scorsi.

Il Comune ha fatto sapere che sono stati completati gli interventi di rimozione dei rami spezzati e delle alberature danneggiate. A conclusione delle operazioni, sono state effettuate anche le ultime verifiche di sicurezza, che hanno dato esito positivo. L’area è ora nuovamente fruibile da parte dei cittadini e dei loro animali in piena sicurezza. Insomma, uno spazio verde – sempre molto utilizzato – che è ritornato fruibile per i cittadini e per i loro quattozampe.

13052025