SARONNO – Nuova segnalazione di abbandono di rifiuti a Saronno, questa volta nei pressi della scuola media “Aldo Bascapè” in via Ramazzotti. A denunciarlo è stata una cittadina con un post sui social, che ha documentato quanto trovato nella mattinata di lunedì 12 maggio. “Stamattina ennesimo regalo vicino alla scuola – si legge nel messaggio – possibile che non possano mettere delle telecamere? I ragazzi cosa possono imparare da queste persone. Vergogna”. Un richiamo diretto alla responsabilità e all’educazione civica, soprattutto in un’area frequentata quotidianamente da studenti e famiglie.

Non si tratta del primo caso segnalato in città: il problema dell’abbandono di rifiuti in zone sensibili è spesso oggetto di proteste da parte dei residenti, che chiedono più controlli e sanzioni per scoraggiare i comportamenti incivili.

(foto: i rifiuti abbandonati nei pressi dell’istituto scolastico saronnese)

13052025