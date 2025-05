news

Molti di noi cercano di ridurre i consumi energetici con piccoli accorgimenti, come spegnere sempre le luci quando si esce da una stanza o regolare la temperatura del riscaldamento. Tuttavia, ci sono alcuni “nemici nascosti” che continuano a pesare sulla bolletta senza che ce ne rendiamo conto. La scelta di mettere in standby, i caricabatterie perennemente attaccati e gli elettrodomestici ormai obsoleti contribuiscono a un consumo invisibile che può pesare significativamente sulla bolletta mensile, riducendo i benefici anche della scelta della tariffa più conveniente tra le offerte elettricità.

Ecco come riconoscere e limitare questi sprechi.

Lo standby: il costo di dispositivi sempre accesi

Molti dispositivi elettronici non si spengono mai completamente ma rimangono in modalità standby, assorbendo energia anche quando non vengono utilizzati. Televisori, computer, console per videogiochi e persino macchine da caffè possono consumare fino al 10% dell’elettricità totale di una casa se lasciati costantemente collegati.

Per ridurre questi sprechi, è consigliabile:

Scollegare i dispositivi quando non servono, soprattutto di notte.

Utilizzare multiprese con interruttore per spegnere più apparecchi con un solo gesto.

Attivare le funzioni di risparmio energetico su PC e smart TV.

Caricabatterie sempre collegati: un consumo inutile

Lasciare il caricabatterie del telefono o del laptop sempre collegato alla presa è una cattiva abitudine. Anche senza un dispositivo attaccato, il caricabatterie continua a consumare energia. È un consumo ridotto, certo, ma sommando più caricabatterie attaccati tutto il giorno, si può arrivare a un impatto significativo sulla bolletta.

Una soluzione semplice? Staccare sempre il caricatore dalla presa dopo l’uso e utilizzare modelli con spegnimento automatico.

Vecchi elettrodomestici: quanto pesano sui consumi

Frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie datati possono avere un impatto notevole sulla bolletta, consumando molta più energia rispetto ai modelli moderni. Un vecchio frigorifero, ad esempio, può utilizzare il doppio dell’elettricità rispetto a uno a basso consumo.

Se hai elettrodomestici con più di dieci anni, valuta di sostituirli con modelli più efficienti. Anche se l’investimento iniziale può sembrare alto, i risparmi a lungo termine compensano rapidamente la spesa.

Confrontare le offerte elettricità per un risparmio maggiore

Oltre a eliminare sprechi inutili, è importante confrontare le offerte disponibili sul mercato per trovare quella più conveniente. Molti fornitori offrono tariffe con fasce orarie vantaggiose, ideali per chi consuma più energia in determinati momenti della giornata.

Passare a un contratto più adatto alle proprie esigenze può ridurre i costi senza dover cambiare radicalmente le abitudini. Esaminare le varie opzioni e scegliere quella giusta è un passo importante per contenere la spesa energetica.

Con piccoli gesti come quelli appena visti, il risparmio energetico diventa concreto, aiutando sia il portafoglio che l’ambiente.