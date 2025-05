iltra2

TRADATE – Appuntamento con il grande cinema in formato breve oggi, martedì 13 maggio, alle 21, con la rassegna “Corto che passione!”, in programma al cinema teatro Paolo Grassi di via Giacomo Bianchi 1, a Tradate.

La serata propone una selezione di cortometraggi italiani di recente produzione, tutti candidati o premiati ai Nastri d’argento 2025. L’iniziativa è rivolta a un pubblico adulto e prevede un ingresso unico di 4 euro.

In programma:

MARCELLO di Maurizio Lombardi (2024 – 20’)

PLAYING GOD di Matteo Burani (2024 – 9’)

PINOCCHIO REBORN di Matteo Cirillo (2024 – 15’)

LA BUONA CONDOTTA di Francesco Gheghi (2024 – 13’30”)

A DOMANI di Emanuele Vicorito (2025 – 17’45”)

L’evento è promosso con l’obiettivo di valorizzare il cortometraggio come forma espressiva capace di raccontare storie intense e attuali in tempi brevi, attraverso registi affermati o emergenti del panorama cinematografico italiano.

(foto archivio: il cinema teatro Grassi di via Bianchi a Tradate)

13052025