TURATE – Un forte odore di gas ha allarmato i passanti e ha fatto scattare l’allarme nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 maggio, lungo la strada Varesina.

L’emergenza è scattata alle 15.34, quando secondo quanto riportato da alcuni testimoni, un escavatore impegnato in un intervento di scavo ha urtato accidentalmente una tubatura del gas, provocandone la rottura.

L’odore era così intenso che è stato percepito chiaramente anche dalle auto in transito, costringendo alla sospensione immediata dei lavori in corso e alla rapida evacuazione del cantiere situato nella frazione di Fagnana.

Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e scongiurare ogni rischio di esplosione o incendio. Le operazioni sono state coordinate con i tecnici della rete del gas, che hanno provveduto alla chiusura della condotta e all’avvio dei lavori di riparazione.

La situazione è stata rapidamente gestita e al momento la centrale operativa Areu non segnala ne feriti né intossicati. Sul posto anche le forze dell’ordine per garantire la sicurezza e regolare il traffico durante le operazioni.

