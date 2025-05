Saronnese

UBOLDO – Sabato 17 maggio alle 21 al cine-teatro “San Pio” in piazza Conciliazione, si terrà la XIX edizione dello spettacolo “Musica In corso”, evento con finalità benefica a favore di Caritas, organizzato dall’associazione Officine Musicali Aps ed il patrocinio del Comune di Uboldo.

Protagonista del concerto sarà il quartetto femminile Ladie Soprano, accompagnato al pianoforte da Andrea Albertini, al violino da Livia Alexandra Hagiu e con il supporto del soprano e vocal coach Daria Masiero.

L’ensemble vocale formato da Veronica Cardullo, Sarah Tisba, Anna Scolaro, Carmen Violetta Lopez, proporrà un raffinato e coinvolgente repertorio che coniuga lirica e pop, passando attraverso anche i classici del repertorio napoletano.

Verranno eseguite arie classiche, tra cui la “Habanera” dalla “Carmen”, il “Valzer di Musetta” da “La Boheme”, “Vissi d’arte” dalla “Tosca”, per poi passare a canzoni come “I te vurria vasà” di Eduardo Di Capua e “Torna a Surriento” di Ernesto De Curtis, e alle colonne sonore di Ennio Morricone come “C’era una volta il West” (dal film omonimo), “Estasi dell’oro” (da “Il buono, il brutto e il cattivo”) e “Se” (da “Nuovo cinema paradiso”). Concludono la scaletta “Show must go on” dei Queen e “The prayer” di Andrea Bocelli e Celine Dion.

“Abbiamo accolto con piacere la proposta di Officine Musicali per questo evento – così Lucia Raddrizzani, vicesindaco di Uboldo – Oltre ad essere una serata importante con elementi di spicco del mondo musicale, sarà una serata speciale da trascorrere tutti insieme con un unico obbiettivo: sostenere, con il ricavato dello spettacolo, le famiglie in difficoltà seguite dalla nostra Caritas. La collaborazione con Caritas Uboldo che l’amministrazione comunale ha da sempre, rappresenta uno strumento per affrontare le sfide sociali, come la povertà, la disoccupazione, il disagio in ogni suo aspetto. Personalmente ritengo molto importante l’approccio integrato tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni del volontariato per affrontare le sfide sociali sempre più in aumento in questo ultimi anni. Grazie a tutti quelli che parteciperanno all’evento”.

Il costo del biglietto è pari a 15 euro. Le prevendite possono essere acquistate in Torrefazione G&G, in via Raffaello Sanzio 31, o in cartoleria Pagani, in via Magenta 19, oppure contattando direttamente l’associazione Officine Musicali su whatsapp 3420640148 o via e-mail [email protected] .

“Siamo felici poter sostenere le meritorie attività della Caritas parrocchiale di Uboldo che ha sempre più bisogno di aiuto per far fronte alle emergenze sociali locali – afferma Dario Monticelli, presidente di Officine Musicali Aps – In questi 19 anni con Musica In Corso abbiamo raccolto fondi per svariate iniziative solidali in vari ambiti del terzo settore grazie all’amicizia con numerosi artisti di fama nazionale ed internazionale che abbiamo ospitato. Invitiamo tutti a darci una mano anche quest’anno partecipando numerosi al concerto che siamo sicuri saprà incantare il pubblico di ogni età. Ringraziamo il Comune per la sensibilità rinnovata nel sostenere la nostra iniziativa di promozione sociale.”