I viaggi di gruppo in Messico sono un’occasione unica per conoscere la civiltà maya proprio dove è nata, e dove ancora oggi se ne possono vedere le tracce: non solo città antiche e resti archeologici, ma segni vibranti di tradizioni che resistono allo scorrere dei secoli.

Chi sogna un viaggio in Messico lo sa bene: si tratta di un luogo talmente ricco di fascino e bellezza che è difficile scegliere su cosa “concentrarsi”, capire da che parte iniziare.

Un tour del Messico si presta a itinerari potenzialmente infiniti, che comprendono anche l’esplorazione della natura (dal Pacifico ai Caraibi, tra isole incontaminate, mare cristallino, barriera corallina, cascate e sport).

Qui in redazione ci siamo focalizzati sulle città antiche e sui resti archeologici, perché non siamo riusciti a resistere al fascino di Maya e Aztechi.

Viaggi di gruppo in Messico per conoscere Maya e Aztechi

Quando alla scuola primaria (che al tempo si chiamava scuola elementare) abbiamo studiato i Maya e gli Aztechi, forse eravamo troppo piccoli per immaginare il luogo che è stato la culla di quelle civiltà – e soprattutto per fantasticare di organizzare un viaggio per vederlo dal vivo. Eppure è possibile.

Vista la grande quantità di luoghi da visitare, una buona idea per iniziare ad approfondire la storia e l’archeologia è la penisola dello Yucatan. Qui si possono ammirare tanti esempi dello sviluppo raggiunto dalla civiltà Maya, ma è anche un posto perfetto per chi ama stare al mare, vista la bellezza della spiaggia bianca di Tulum e la vastità della barriera corallina.

In Yucatan vivono ancora oggi popolazioni indigene discendenti dei maya, che basano la loro quotidianità sulla condivisione e sulla cosmovisione maya (tramandata oralmente nei secoli). Qui si trovano i siti archeologici che hanno reso celebre lo Yucatan: Ek Balam, Calakmul, Tulum e la famosa Chitzén Itzá.

Un altro luogo ricco di influssi della storia è il Chiapas, al confine con il Guatemala: anche lì vivono ancora popolazioni indigene discendenti dei Maya. Qui, il sito archeologico più noto è senza dubbio Palenque. E poi, naturalmente, ci sono i colori del mercato di San Cristobal de Las Casas e delle spiagge dei Caraibi.

Viaggi organizzati in Messico tra Yucatan e Chiapas

Fra i vari viaggi organizzati in Messico abbiamo selezionato, basandoci sulle recensioni positive trovate online, le proposte dei viaggi di gruppo organizzati Boscolo.

In particolare, l’itinerario più adatto ai nostri interessi si è rivelato essere quello che copre maggiormente Yucatan e Chiapas. Si tratta di un’avventura di 12 giorni nel cuore del Messico meridionale, esplorando le meraviglie del Chiapas e dello Yucatán. Un percorso che unisce siti archeologici, paesaggi mozzafiato e tradizioni locali, offrendo un’immersione completa nella civiltà Maya.​

Viaggiare in Messico affidandosi ai viaggi di gruppo organizzati significa dimenticare le preoccupazioni e godersi la scoperta del Paese visitato, grazie a itinerari studiati nei dettagli che permettono di vivere il viaggio con la certezza di non “perdere per strada” nulla.

Fra i punti di interesse che valgono il viaggio citiamo, a titolo non esaustivo:

San Cristóbal de las Casas , affascinante città coloniale situata tra le montagne.​ Con le sue strade acciottolate, i mercati vivaci e l’architettura colorata, offre uno spaccato autentico della cultura locale.​

Le celebri cascate di Agua Azul, dove l’acqua cristallina scorre in una serie di terrazze naturali.

Palenque, uno dei più importanti siti archeologici Maya, immerso nella giungla tropicale.

Il sito archeologico di Yaxchilán, raggiungibile solo via fiume, dove le rovine raccontano la grandezza di un’antica civiltà.

Campeche, città fortificata affacciata sul Golfo del Messico.​

Uxmal, sito archeologico noto per la sua architettura decorata.

Mérida, capitale dello Yucatán, nota per la sua vivace cultura e l’architettura coloniale.​

Izamal, la “Città Gialla”, caratterizzata dalle sue costruzioni dipinte di giallo ocra.

Chichén Itzá, uno dei siti archeologici più emblematici del Messico. Sosta a Valladolid, con le sue piazze tranquille e le chiese storiche, prima di raggiungere la Riviera Maya per il soggiorno balneare.​

Le spiagge della Riviera Maya, con le acque cristalline del Mar dei Caraibi.

Un viaggio organizzato in Messico offre un’esperienza che combina la scoperta di antiche civiltà con la bellezza naturale e la cultura vibrante del Messico meridionale. Da provare, parola di redazione!