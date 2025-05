Eventi

SARONNO – Un pomeriggio per celebrare la creatività dei giovani e l’impegno silenzioso ma fondamentale delle forze dell’ordine. Si terrà sabato 17 maggio alle 15.30 all’auditorium Aldo Moro di Saronno (viale del Santuario, 15) la cerimonia di premiazione del concorso internazionale “Un Poster per la Pace“, organizzata dal Lions International – Distretto 108 lb 1.

Il tema scelto per l’edizione 2024-2025, “Pace senza limiti”, ha ispirato ragazze e ragazzi delle scuole a riflettere e rappresentare la pace attraverso il linguaggio universale dell’arte. Da oltre trent’anni, infatti, i Lions club di tutto il mondo promuovono questo speciale concorso tra i giovani, invitandoli a esprimere con creatività la loro visione di un mondo pacifico.

La manifestazione di Saronno sarà anche un’occasione per rendere omaggio alle forze dell’ordine, il cui lavoro quotidiano rappresenta un baluardo di sicurezza, giustizia e convivenza civile. Il connubio tra legalità e arte si traduce così in un messaggio di speranza, educazione e responsabilità collettiva.

Durante la cerimonia, saranno premiati gli studenti autori delle opere più significative, selezionate tra quelle realizzate nell’ambito del concorso. Il Lions Club desidera così valorizzare la sensibilità, l’impegno e la visione dei più giovani, riconoscendoli come protagonisti attivi nel promuovere la cultura della pace.

(foto d’archivio)

