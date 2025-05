Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Augusto Airoldi che risponde all’appello di Saronno per la terra.

Ecco il testo integrale.

Il 25 giugno 2024 la mia amministrazione ha sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale la “Dichiarazione di impegno per la sostenibilità”, presentata da un gruppo di cittadini impegnati nel progetto “Saronno per la terra”. Il documento ha ottenuto una larga maggioranza, purtroppo non l’unanimità, come la situazione dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo avrebbe richiesto e che solo un anno prima danni ingenti aveva causato anche a Saronno.

Approvando quel documento, anche la mia Amministrazione si è assunta specifici impegni che sono risultati coerenti con il Programma in corso di realizzazione. Di seguito alcuni esempi:

1. Le linee guida del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) sono ispirate ai 17 obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale dell’Agenda ONU 2030 e perseguono l’obiettivo di “consumo di suolo zero”.

2. La partecipazione al bando di Regione Lombardia per l’attivazione di Comunità Energetiche Rinnovabili di iniziativa pubblica: bando vinto e che attende da oltre un anno di essere finanziato dalla Regione.

3. Il progetto della nuova scuola Rodari e la riqualificazione del Nido Candia: entrambi hanno ottenuto punteggi altissimi in termini di efficienza energetica con i relativi contributi economici;

4. Il progressivo rinnovo del parco mezzi del Comune, ad iniziare da quelli della Polizia Locale, con automezzi full electric.

5. L’attivazione del car-sharing elettrico per i mezzi di servizio a disposizione degli uffici comunali.

6. La sostituzione delle caldaie più inquinanti ed energivore delle nostre scuole e degli edifici pubblici.

7. La messa a dimora di oltre tremila nuovi alberi in progetti di riforestazione urbana intensiva;

8. La realizzazione di nuove piste ciclabili, quali v. Roma, v. Milano e provinciale Varesina.

Questi risultati ottenuti sono la garanzia che gli impegni contenuti nel nuovo programma elettorale mio e delle liste Saronno Civica e Percorso Democratico che sostengono la mia candidatura, non sono promesse da marinaio anche nel campo ambientale. Anche qui alcuni esempi:

1. Nuove piste ciclopendoali “radiali” centro-periferia e intercomunali (es. Saronno – Rovello Porro).

2. Nuovi progetti di forestazione urbana.

3. Nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

4. Nuovo centro per il riuso ed il riciclo dei materiali nei pressi della Piattaforma ecologica di v. Milano.

5. Prosecuzione del rinnovo del parco automezzi del Comune con modelli sostenibili.

6. Adozione di autobus elettrici o a idrogeno per il Trasporto Pubblico Urbano (non appena l’Agenzia del TPL che eroga il servizio a Saronno lo renderà possibile).

7. Depavimentazione delle grandi superfici a parcheggio per renderle drenanti.

8. Prosecuzione piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici.

9. Introduzione di incentivi di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale nel Regolamento Edilizo.

10. Prosecuzione del progetto Smart City per il miglioramento e l’efficientamento complessivo del sistema di illuminazione pubblica (smart lighting).

I progetti esemplificati sono finanziati tramite il Contratto Smartland Saronnese.

Rispondendo agli amici di Saronno per la terra confermo, quindi, pienamente anche per il futuro gli impegni assunti con la delibera del 25 giugno 2024: per me e le mie liste è la prosecuzione coerente dell’impegno per una Saronno più vivibile, sicura, accogliente anche per le prossime generazioni

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti