GERENZANO – Domenica 18 maggio 2025, il Parco degli Aironi di Gerenzano si trasformerà in una vera e propria foresta di Sherwood grazie allo spettacolo teatrale itinerante “Robin Hood”, proposto dalla compagnia teatrale “Oplà”. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura in collaborazione con Ardea Onlus, promette di coinvolgere grandi e piccoli in un pomeriggio all’insegna dell’avventura, del teatro e della natura.

Lo spettacolo si svolgerà dalle 15:30 alle 17:30, con partenze a gruppi ogni 15 minuti, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e dinamica. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, ma è obbligatoria la prenotazione entro il 14 maggio al seguente link.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione scrivendo a [email protected] o telefonando al numero 348 3249411.

Una splendida occasione per vivere il teatro all’aria aperta, in un contesto naturale suggestivo, tra eroi leggendari e atmosfere medievali.

