Politica

SARONNO – “Vedo che il tema Tangenzialina Nord occupa le pagine dei giornali e francamente me ne stupisco un pò. Si tratta di un’idea (non un progetto) contenuta in un documento di indirizzo non vincolante (il Pgtu) frutto di uno studio di consulenti esterni e mai discusso dal Consiglio Comunale”.

Inizia così l’intervento di Rienzo Azzi ad Alberto Paleardi e all’allarme lanciato sulla tangenzialina nord.

“Avremo dunque modo e tempo per riprendere in mano le singole proposte e valutarle in un contesto più ampio come vogliamo fare per l’Isotta e per tutti gli altri interventi sul territorio.

Noi dobbiamo fluidificare il traffico, questo è un obiettivo che ci siamo posti per far rivivere Saronno, rivitalizzare il commercio, contrastare l’effetto “città dormitorio”.

Personalmente mi preoccupa molto il quadrante sud dove via Parma è una perenne coda a tutte le ore del giorno: penso che intervenire sull’uscita dell’autostrada A9 sia doveroso sia per l’inquinamento che provoca che per il tempo che si perde in coda.

Da anni si discute anche su come alleggerire l’asse Prealpi/Volonterio specie nei giorni di mercato e nelle ore di punta. L’idea di creare una bretella tra la Provinciale da Rovello e la zona dell’ex Santino non è nuova.

Presenta opportunità ma anche criticità. Le analizzeremo mercoledì 21 all’Aldo Moro nel corso di un convegno su alcuni “sogni” che coltiviamo per il futuro della città.

Quattro aree strategiche su cui intendiamo aprire un dibattito e immaginare soluzioni: tra esse c’è anche la zona nord-ovest di Saronno particolarmente congestionata per il polo scolastico e il traffico in entrata e uscita sulla Varesina.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09