Calcio

LAZZATE – Il nome di Ferdinando Fedele, attuale allenatore dell’Ardor Lazzate (Eccellenza) ed ex tecnico alla Varesina, circola con insistenza per un futuro su una delle panchine della Serie D nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal sito specializzato paolozerbi.com, alcune società starebbero valutando con interesse il profilo del giovane allenatore.

Tra queste ci sarebbe soprattutto la Pro Sesto, che starebbe pensando a un progetto tecnico incentrato su una guida giovane e motivata. Anche il Città di Varese avrebbe manifestato un primo interesse.

Resta comunque sul tavolo anche l’ipotesi di una conferma all’Ardor Lazzate: il rapporto tra Fedele e la società gialloblù (l’Ardor in questa annata si è classificata al sesto posto) è solido e una permanenza non è da escludere. Tuttavia, di fronte a una proposta concreta dalla Serie D, è probabile che l’allenatore possa prendersi un momento per valutare nuove opportunità.

14052025