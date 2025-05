iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Anche quest’anno la Sezione Alpini di Castiglione Olona ha preso parte alla storica Adunata Nazionale, giunta alla 96′ edizione, che si è svolta domenica 11 maggio a Biella. Un appuntamento di grande rilievo, che ogni anno richiama Alpini da tutta Italia in un momento di condivisione, memoria e spirito di corpo. La presenza del gruppo castiglionese ha confermato ancora una volta l’attaccamento al territorio e ai valori alpini che da sempre contraddistinguono questa realtà.

Dal Comune è arrivato un sentito ringraziamento agli Alpini per la partecipazione e per aver rappresentato con orgoglio Castiglione Olona in un evento nazionale tanto significativo.

(foto di gruppo degli alpini di Castiglione Olona a Biella)

14052025