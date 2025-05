Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Due uomini, di 56 e 30 anni, entrambi italiani e residenti in paese, sono stati fermati dai carabinieri per furto aggravato in abitazione. Il fatto è avvenuto nella notte di lunedì 12 maggio, in via San Francesco d’Assisi, in pieno centro.

I due sono stati sorpresi mentre spingevano una moto appena rubata da una villetta. A fare scattare l’intervento è stata una segnalazione per movimenti sospetti. All’arrivo dei carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno, i ladri hanno tentato la fuga abbandonando la moto, ma sono finiti in un vicolo cieco e sono stati bloccati e identificati.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: pattuglia dei carabinieri in servizio sul territorio)

15052025