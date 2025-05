Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 14 maggio, nel territorio del Villaggio Brollo, a Ceriano Laghetto. Intorno alle 13 si è verificato un investimento di un ciclista in via Dante Alighieri. A rimanere ferito è stato un ragazzo di 22 anni. Sul posto è intervenuta in codice giallo un’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno attivata dalla centrale operativa Areu.

Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Desio, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.