SARONNO – È stata pubblicata sul sito della Prefettura di Varese la scheda elettorale fac-simile per le elezioni comunali di Saronno, in programma domenica 25 e lunedì 26 maggio. La scheda sarà azzurra, come previsto per i comuni con più di 15.000 abitanti.

L’ordine dei candidati sindaci e delle liste collegate è stato definito tramite estrazione pubblica dopo la presentazione ufficiale delle liste. In alto troviamo Augusto Airoldi (Saronno Civica, Percorso Democratico) seguito da Rienzo Azzi (Lega, Forza Italia FdI), Ilaria Maria Pagani (Pd, Insieme per Crescere, Tu@Saronno) e infine Novella Ciceroni (Saronno sicura, Idea futuro Obiettivo Saronno).

Come si vota

La scheda riporta i nomi dei candidati sindaco con sotto i simboli delle liste che li appoggiano. L’elettore ha diverse possibilità:

Può votare solo il candidato sindaco , tracciando un segno sul suo nome.

Può votare solo una lista , scegliendo così anche il candidato sindaco collegato.

Può votare sia il nome del sindaco che la lista collegata.

Può esprimere un voto disgiunto, votando un sindaco e una lista non collegata a lui.

È inoltre possibile indicare una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale, scrivendo il loro cognome accanto al simbolo della lista. Nel caso di doppia preferenza, deve trattarsi di un uomo e una donna, pena l’annullamento della seconda.

Quando si vince

Al primo turno verrà eletto sindaco il candidato che ottiene almeno il 50% + 1 dei voti. Se nessuno raggiunge questa soglia, si andrà al ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno tra i due candidati più votati. In quel caso, vincerà chi prende anche solo un voto in più dell’avversario.

La pubblicazione del fac-simile è uno strumento utile per aiutare gli elettori a familiarizzare con la scheda, comprendere le modalità di voto e prepararsi in vista dell’appuntamento alle urne.

Un progetto speciale per scoprire il voto: gli exit poll degli studenti A rendere ancora più viva la partecipazione sarà il progetto di exit poll promosso da ilSaronno con l’Itis Riva, in collaborazione con diverse realtà cittadine. Domenica 25 maggio, in occasione delle elezioni, gli studenti saranno protagonisti di un’esperienza formativa concreta: in cinque gazebo posizionati all’esterno dei seggi, raccoglieranno in forma anonima gli exit poll. Un’occasione preziosa per imparare sul campo il funzionamento del processo democratico, per allenarsi alla lettura dei dati e per offrire alla città una prima proiezione indicativa delle preferenze espresse, che sarà pubblicata pochi minuti dopo la chiusura delle urne. Un’iniziativa partecipata, innovativa e tutta saronnese per avvicinare i giovani alla vita pubblica e costruire una cittadinanza consapevole. QUI TUTTE LE INFO

