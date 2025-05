SARONNO – “Nei prossimi giorni verranno protocollati all’Ufficio Tecnico del Comune di Saronno i documenti relativi alle integrazioni al progetto di rigenerazione urbana per l’area ex Isotta Fraschini”

Inizia così la nota condivisa oggi mercoledì 15 maggio dalla proprietà Saronno città dei beni comuni dell’area dismessa tra via Varese e via Milano.

“Tali integrazioni, condivise con l’Ufficio stesso, si sono rese necessarie in seguito a nuove proposte nate nel corso dell’istruttoria, con l’intento di sbloccarla rispetto alla situazione di stallo in cui la precedente amministrazione l’aveva condotta . La proprietà – che non è mai stata inadempiente, a differenza di quanto letto – ha quindi rimesso di nuovo al lavoro il team per approfondire tali esigenze specifiche, emerse solo in seguito alla protocollazione del PII di luglio 2024.

Tra queste, la più significativa è senz’altro quella di un parcheggio interrato da 230 posti circa al piano -2 dell’hub ciclistico previsto nell’area, come da dichiarazione congiunta con il team UAE Emirates . Tale parcheggio, proposto da Saronno Città dei Beni Comuni e costruito completamente con fondi privati, senza nessun costo per il Comune di Saronno, sarà poi messo a disposizione di cittadini e pendolari secondo i termini definiti da una convenzione specifica.

