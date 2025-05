Groane

COGLIATE – Torna l’appuntamento più atteso dagli amanti del teatro comico dialettale: venerdì 23 maggio, al Centro Culturale Ferraroli, saliranno sul palco “I Legnanesi” per la tradizionale chiusura della stagione teatrale cogliatese.

Il celebre gruppo propone quest’anno lo spettacolo intitolato “Ricordati i bonsai”, in cui, per la prima volta, il classico cortile lombardo si confronterà con l’ambientazione insolita e moderna dell’Estremo Oriente. Una commedia esilarante che promette di conquistare il pubblico con la sua consueta ironia e originalità.

I biglietti sono già in vendita, con prezzi che variano da 30 a 35 euro in base ai posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 348.4286.664 oppure recarsi al botteghino del Centro culturale ogni martedì dalle 21 alle 23.

Un’occasione imperdibile per assistere dal vivo a una delle compagnie più amate del panorama teatrale lombardo.

(Foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti