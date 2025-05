Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 13 maggio, spiccano un caso di viaggio ferroviario dai costi inaspettati, la visita del segretario federale della Lega a Saronno, e un intervento dei vigili del fuoco per una mancata risposta al campanello. In evidenza anche la scomparsa di una figura nota del territorio e un incidente con fuga di gas a Turate.

Un viaggiatore ha pagato 21 euro per un biglietto Malpensa-Saronno a causa di una biglietteria automatica malfunzionante, trovandosi poi multato dal controllore nonostante avesse regolarmente acquistato il titolo di viaggio.

Matteo Salvini è arrivato a Saronno per una cena con sostenitori e amministratori locali, a pochi giorni dalla visita del ministro Giorgetti, in vista delle elezioni comunali.

Un uomo non ha risposto al citofono, facendo temere il peggio: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che lo hanno trovato addormentato in casa.

È morto Gian Paolo Schembri, imprenditore, socio Lions e Cavaliere della Repubblica, figura di spicco nella comunità locale per il suo impegno civile e professionale.

A Turate si è verificato un incidente in un cantiere lungo la Varesina, dove una fuga di gas ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona.

