CISLAGO – Martedì 13 maggio a Palazzo Marino di Milano la Cooperativa Sociale il Granello don Luigi Monza ha ritirato il premio “Campione per l’inclusione”.

La cooperativa cislaghese da anni impegnata nel mondo della disabilità è stata insignita con un importante premio che viene riconosciuto a chi quotidianamente si impegna nel sociale. “Siamo felici di aver raggiunto questo grande traguardo – afferma il presidente della cooperativa Sandro Alberti – è per noi un importante riconoscimento aver potuto ricevere l’Oscar della Bontà.”

A ricevere questo importante riconoscimento c’era il Direttore dei Servizi Educativi Luca Landolfi accompagnato da una piccola delegazione di ragazzi, operatori, volontari che fanno parte del progetto teatrale. Il Premio è un riconoscimento ideato da Mario Furlan, fondatore dei City Angels, nell’anno 2001. Ogni anno viene assegnato a 10 “campioni” di solidarietà, civismo e legalità provenienti da tutta Italia.

I vincitori vengono scelti da una giuria composta dai Direttori di alcuni tra i principali organi d’informazione italiani: Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, FanPage…

“ QUESTI SIAMO NOI – esordisce Luca Landolfi direttore dei servizi educativi del Granello – e siamo Orgogliosi e grati dell’importanza di questo traguardo, ci tengo a ringraziare tutti coloro che ogni giorno ripongono fiducia nella nostra Cooperativa. Questo premio è per tutti loro”.

La “Cooperativa Sociale Il Granello don Luigi Monza” lavora dal 1987 secondo i principi della sussidiarietà e promozione del valore della persona in ogni momento della vita. Offre servizi educativi per persone con disabilità fisiche e psichiche, attraverso interventi di formazione e di inserimento lavorativo, attività socio-educative e di potenziamento e mantenimento di autonomie e capacità personali, favorendo la socializzazione e l’inclusione sociale.

Attualmente sono attivi i Servizi di Formazione all’Autonomia (Saronno, Cislago, Fagnano Olona e Guanzate), i Centri Socio Educativi (Saronno, Fagnano Olona, Guanzate e Carnago). Oltre a questi servizi diurni, il Granello ha sviluppato anche la parte residenziale con tre Comunità alloggio (Saronno, Uboldo e Fagnano Olona) e due progetti di Palestra di Vita Indipendente (Turate e Fagnano Olona).

A Cislago, inoltre, c’è Il centro stampa tipografica che fornisce un servizio puntuale e competente nel mondo della stampa offset e della digital print e uno spazio lavoro volto a favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone fragili all’interno di un ambiente accogliente e stimolante in cui si svolgono operazioni di assemblaggio, cartotecnica, montaggio e rifinitura di componenti meccaniche per conto terzi.

Le unità di offerta della Cooperativa oggi ospitano oltre 230 utenti.

