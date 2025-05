Cronaca

ORIGGIO – Malore nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 maggio in uno stabilimento di via I maggio, a Origgio. L’allarme è scattato poco dopo le 2.45, quando un uomo di 54 anni si è sentito male. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, insieme all’automedica e all’auto infermieristica. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche: è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Non è ancora chiaro se l’uomo sia caduto da un’altezza o se il malore ne sia stata la causa diretta. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, per accertare la dinamica dell’accaduto.

