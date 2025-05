Politica

SARONNO – “Il mercato del Mercoledi a Saronno viene da una lunga tradizione, la sua origine risale al 1301 durante periodo Visconteo. Fulcro del commercio cittadino è diventato uno dei mercati più importanti d’Italia raggiungendo il massino a fine anni 60, dove in città si teneva il cosiddetto mercato Boario del bestiame, in 4 piazze diverse e per tre giorni la settimana. Fino a quel periodo Saronno era il centro del commercio in Lombardia e uno dei più importanti d’Italia. La posizione geografica ideale unita alle grandi capacità dei Saronnesi in arti, mestieri e lavori creava un connubio insuperabile”.

Inizia con questo excursus storico la nota di Mauro Rotondi candidato del Pd sul mercato.

Oggi il detto “tri don fan ul mercà da Saronn” resiste ma il mercato vive da anni un lento declino: banchi e posti vuoti, calo di affluenza, assenza di prospettive, qualità bassa: tutto questo riflette la trasformazione del piccolo commercio, stritolato dai grandi colossi del web e della distribuzione, ma anche da anni di immobilismo e mancanza di visione. Nessuna forza politica in questi anni ha mai affrontato con serietà la questione. Noi intendiamo cambiare rotta.

Oggi è doveroso pensare a un progetto concreto per la riqualificazione del mercato, coniugando la tradizione con i tempi moderni. A tal proposito la creazione di un mercato coperto multifunzionale utilizzando per ipotesi una porzione dell’attuale piazza del Mercato o un altro luogo idoneo non è un’idea banale; realizzare uno spazio sostenibile in cui mantenere la vocazione pubblica e aprire a nuove possibilità è la strada da percorrere. Uno spazio bello e moderno, fruibile anche durante la settimana, che ospiti non solo banchi alimentari e artigianato, ma anche eventi, degustazioni, iniziative culturali e accolga spazi per giovani produttori, startup agroalimentari e del commercio.

Questo modello ha già dimostrato il suo valore in tante città europee: basti pensare al Mercado de San Miguel di Madrid, ai Mercati di Oporto e Lisbona, al Borough Market di Londra. In Italia possiamo citare il Mercato Centrale di Firenze, il Mercato di Porta Palazzo a Torino, il Mercato delle Vettovaglie di Livorno e il vicino Mercato di Como. E ce ne sarebbero altri. Luoghi vivi, attrattivi che rilanciano il commercio e l’economia del territorio con strutture permanenti, valorizzano i prodotti locali, creano eventi culturali, diventano luoghi di incontro, generano occupazione giovanile, risvegliano l’economia locale come veri e propri motori di rigenerazione urbana.

Il rilancio del mercato fa parte del programma elettorale della coalizione di centro sinistra ed è parte integrante di un nuovo piano per l’economia urbana e il commercio locale: rilanciare il mercato significa dare respiro ai piccoli esercenti, creare nuovi posti di lavoro, promuovere la socialità e migliorare la qualità della vita cittadina. Per questo Associazioni e forze politiche sono chiamate a dare il loro contributo e la loro idea senza sottrarsi al confronto.

Saronno merita un mercato del Mercoledì che diventi di tutti i giorni e guardi al futuro per rilanciare una città come si deve. Un mercato vivo e moderno grazie a un progetto concreto, realizzabile e necessario per la nostra città.

