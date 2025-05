Cronaca

SARONNO – Un allagamento localizzato ha fatto scattare l’allarme nella tarda mattinata di ieri, martedì 13 maggio, nel plesso scolastico Aldo Moro scuola media di viale Santuario a Saronno. A dare l’allerta sono stati alcuni studenti e il personale non docente, che hanno notato la fuoriuscita d’acqua da uno dei bagni dell’edificio.

Il problema è stato causato dalla rottura di un tubo flessibile collegato all’impianto idraulico, che ha iniziato a perdere copiosamente, allagando il servizio igienico.

La segnalazione è stata tempestiva e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e i tecnici del comune di Saronno, che hanno provveduto a bloccare la perdita e a riparare il tubo. Fortunatamente non si sono registrati danni significativi né disagi tali da rendere necessaria la chiusura della scuola, che è rimasta regolarmente aperta.

La situazione è tornata alla normalità in breve tempo e non sono previsti ulteriori interventi.

