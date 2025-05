Politica

SARONNO – Un confronto per dare voce al quartiere Matteotti. È quanto propone Il Gabbiano Odv con l’incontro pubblico in programma lunedì 19 maggio dalle 18:30 alle 20 nella sala X2 in piazza Matteotti, all’angolo con viale Amendola. Protagonisti della serata saranno i quattro candidati sindaco in corsa per le elezioni amministrative, chiamati a rispondere a domande e riflessioni proposte direttamente dai cittadini.

L’iniziativa punta i riflettori sulle criticità e le prospettive future del quartiere Matteotti: si parlerà di ambiente, giovani, servizi, futuro delle aree dismesse, e del ruolo che il quartiere può e deve avere nella Saronno di domani. A moderare l’incontro sarà l’associazione promotrice, Il Gabbiano Odv, che da anni è attiva sul territorio per promuovere inclusione e partecipazione.

Per rendere il confronto il più rappresentativo possibile, l’associazione invita tutti gli interessati a sottoporre le proprie domande ai candidati. Ci sono tre modalità per farlo: scrivendo nei commenti sotto i post social dell’associazione, inviando una mail a [email protected], oppure consegnando le domande di persona giovedì 15 maggio dalle 18:30 alle 20 direttamente alla sala X2.

“Non perdiamo l’occasione di far sentire la nostra voce – spiegano i promotori –. Questo appuntamento è pensato per ascoltare e confrontarsi, partendo dai bisogni reali del quartiere e costruendo insieme una visione condivisa per il futuro.”

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione a chi vive o lavora nel quartiere. La partecipazione è libera.

