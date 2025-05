Città

SARONNO – Fa discutere la “tangenziale nord”, inserita nel nuovo Piano urbano del traffico predisposto dall’Amministrazione Airoldi e recenemente approvato dal commissario prefettizio Antonella Scolamiero. L’opera, progettata per alleggerire il traffico di viale Prealpi e via Volonterio, preoccupa i residenti della zona, soprattutto per l’impatto ambientale sull’agro saronnese.

A dare voce alle preoccupazioni, espresse anche da diverse compagini politiche, anche Alberto Paleardi in passato delegato nel CdA del Parco del Lura: “È un progetto di dubbia utilità, che rischia di devastare l’ultima campagna rimasta”. Paleardi segnala le criticità tecniche: accesso complicato da Rovello Porro, un sottopasso troppo stretto, una curva a U difficile da affrontare per i mezzi pesanti, e l’arrivo della nuova strada in mezzo ai centri commerciali, più che su una vera arteria di scorrimento.

L’opera, secondo Paleardi, presenta “tanti problemi, dubbi benefici e costi altissimi”. Per questo auspica che il prossimo sindaco cancelli il progetto e annuncia che, con altri cittadini, sta valutando un possibile ricorso al Tar per bloccare il Piano del traffico contro cui si sono espresse diverse forze politiche e anche candidati sindaco.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti