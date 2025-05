Città

SARONNO – In occasione del Mese Mariano 2025, la Comunità pastorale di Saronno invita i fedeli a tre serate di preghiera con la recita del Santo Rosario nella chiesetta di Sant’Antonio Abate di via Sabotino in città.

Gli appuntamenti si terranno oggi mercoledì 14, e poi il 21 e 28 maggio sempre alle 21, con la guida di alcuni sacerdoti della comunità. Le preghiere saranno accompagnate dai canti eseguiti dal coro della parrocchia Sacra famiglia. Un momento di raccoglimento aperto a tutti, per vivere insieme la spiritualità del mese dedicato alla Vergine Maria.

(foto: un evento alla chiesetta di Sant’Antonio Abate di Saronno, spesso al centro di appuntamenti non solo a carattere prettamente religioso)

15052025