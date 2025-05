Cronaca

SOLARO – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio, a Solaro, dove si è verificato un investimento in via Varese. L’allarme è scattato alle 16.20, quando un uomo di 78 anni è stato travolto mentre si trovava in strada.S

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce viola di Cesate, attivata dalla centrale operativa Areu. Allertata anche la polizia locale di Solaro, incaricata dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’uomo avrebbe riportato lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita.

(foto archivio: una ambulanza della Croce viola di Cesate ed una pattuglia della polizia locale durante un precedente intervento per una emergenza sul territorio)

