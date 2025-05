Città

SARONNO – Giovedì 15 maggio al Cinema Silvio Pellico di Saronno, si svolgerà l’incontro “Territorio e Legalità”, con la partecipazione straordinaria di Anna Maria Frustaci, Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

L’evento, rivolto in particolare agli studenti degli istituti superiori, è organizzato dal Comune di Saronno nell’ambito delle iniziative per la promozione della cultura della legalità. Anna Maria Frustaci, nota per il suo impegno contro la criminalità organizzata, condividerà esperienze e riflessioni sul contrasto alle mafie, sul ruolo delle istituzioni e sull’importanza della partecipazione attiva dei cittadini.

Attraverso il suo racconto, i ragazzi potranno comprendere quanto sia fondamentale conoscere e difendere i principi della legalità nella vita quotidiana. L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra giovani e territorio, educando alla cittadinanza attiva e responsabile attraverso esempi concreti di coraggio e dedizione alla giustizia. Non solo venerdì è prevista la marcia della legalità.

