iltra2

TRADATE – Il Comune di Tradate, in collaborazione con Anci Lombardia (l’associazione dei Comuni), promuove due tirocini retribuiti nell’ambito del progetto DoteComune, con sede alla biblioteca Frera di via Zara 37. I tirocini avranno durata annuale a partire dal 10 giugno 2025 e prevedono un impegno settimanale di 20 ore. Ai partecipanti verrà riconosciuta una retribuzione mensile di 400 euro, oltre alla possibilità di prendere parte a incontri formativi e di ricevere una certificazione delle competenze acquisite.

La scadenza per presentare domanda è fissata a giovedì 22 maggio. Tutte le informazioni dettagliate e la modulistica sono disponibili sul sito ufficiale del progetto: www.dotecomune.it

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente alla biblioteca Frera, chiamando il numero telefonico 0331841820.

