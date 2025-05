Cronaca

CESANO MADERNO – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio, in centro città. Una ragazza di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un treno Trenord nei pressi del passaggio a livello di corso Libertà.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe attraversato mentre sopraggiungeva un convoglio diretto a Milano. Inutili i soccorsi: per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. La circolazione sulla linea S4 da Palazzolo a Seveso è stata temporaneamente sospesa. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

(foto: la stazione ferroviaria di Cesano Maderno, delle linee di Trenord)

