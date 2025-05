Comasco

TURATE – Sono in corso i lavori di riqualificazione stradale programmati dal Comune. È stato completato un primo intervento in via Cavour, nel tratto compreso tra la rotonda dell’autostrada e il confine con Rovello Porro: oltre al rifacimento del manto stradale, è stata rinnovata la segnaletica orizzontale e sono state pulite le banchine laterali.

Per quanto riguarda invece la parte relativa alla rotonda di ingresso all’autostrada e via Isonzo, è previsto un intervento specifico in orario notturno. L’obiettivo, come spiegano dal Comune, è ridurre al minimo i disagi per la circolazione.

Nelle prossime settimane sono previste ulteriori asfaltature su altre vie considerate prioritarie. L’investimento complessivo per questo pacchetto di interventi ammonta a 400.000 euro.

(foto: i lavori in corso a Turate)

