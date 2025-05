Saronnese

UBOLDO – Sono circa 600 le infrazioni rilevate in un solo mese dai T-Red, i nuovi semafori intelligenti installati sulla Saronnese per sanzionare chi passa con il rosso. Un dato che ha sorpreso anche l’amministrazione comunale. «È pazzesco quanta gente se ne freghi», ha commentato il sindaco Luigi Clerici.

I dispositivi, inizialmente previsti davanti alla farmacia comunale, sono stati invece installati all’incrocio tra via 4 Novembre, via Tognoni e via Risorgimento, in quanto la prima intersezione sarà interessata dalla futura realizzazione di una rotonda. I T-Red rilevano le infrazioni in entrambe le direzioni di marcia e scattano foto ai veicoli che transitano col semaforo rosso.

Le sanzioni sono decisamente pesanti: 167 euro, ridotti a 116.90 euro se pagati entro cinque giorni, con sei punti patente decurtati (dieci per i neopatentati). Se l’infrazione avviene di notte, tra le 22 e le 7, la multa sale a 222 euro.

(foto archivio: un semaforo con telecamera presente nella zona del Saronnese)

14052025

Commenti