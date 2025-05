Eventi

SOLARO – Sarà la musica il cuore pulsante dell’edizione 2025 della Festa della Madonna dei Lavoratori, promossa dalla parrocchia della Madonna del Carmine in collaborazione con le associazioni Amici della Chiesetta, commercianti locali, Adps Le Groane e Progetto Gemma. Con il motto “seminare speranza“, la manifestazione si arricchisce quest’anno di una grande novità: la prima edizione del Rock’n’Broll Festival, un contest musicale dedicato alle band emergenti del territorio e non solo.

Il festival prenderà il via venerdì 16 maggio, quando si accenderanno le luci sul palco allestito nel centro parrocchiale di via della Repubblica 55, che ospiterà per tre serate una carrellata di gruppi rock, alternative e punk pronti a conquistare il pubblico a colpi di musica live. Nel frattempo, sarà sempre attivo un punto ristoro, aperto per tutta la durata della festa, che offrirà piatti caldi e momenti di convivialità.

Durante la prima serata si esibiranno Tales of Oneira, Combined Ratio, Black Rain Again e Moonalisa Rock Band. Sabato 17 sarà la volta di ZW, Astri Live, Awake Tomorrow e Codice Punk, mentre domenica 18 maggio saliranno sul palco Mauna Loa, Van Haert e Black Project.

Il festival non si concluderà con il weekend: l’appuntamento più atteso è infatti fissato per giovedì 22 maggio, quando, a partire dalle 21, si terrà la serata finale del Rock’n’Broll, con la proclamazione della band vincitrice del contest. Un momento speciale che rappresenterà il culmine di una settimana intensa, tra musica, partecipazione e spirito di comunità.

