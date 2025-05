Calcio

SARONNO – Primo atto dei playoff per la under 18 de Fbc Saronno di mister Fabio Tibaldo recente vincitrice del proprio girone regionale. Sabato iniziano dunque le partite che porteranno all’assegnazione del titolo lombardo: per i biancocelesti incontro casalingo (orario da definire, dovrebbe essere quello delle 19.30) contro l’Aurora Seriate. Campo di gioco fissato al centro sportivo Matteotti di via Sampietro perchè lo stadio cittadino è nel weekend occupato da un meeting di atletica leggera.

Fra le classificate di questo campionato regionale under 18, una novità, ci sono anche Varese ed Ospitaletto. La vincente a livello regionale proseguirà poi la sua marcia nelle finali nazionali.

