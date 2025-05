Cronaca

CARBONATE – Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri a Carbonate, lungo via Giovanni XXIII. Intorno alle 15 due auto si sono scontrate, coinvolgendo un uomo di 25 anni e uno di 73. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, i carabinieri della compagnia di Cantù e un’ambulanza della Croce rossa di Caronno Pertusella. L’intervento è stato gestito dalla centrale operativa Areu.

I soccorritori hanno prestato le prime cure ai due automobilisti: le loro condizioni sono in fase di valutazione, ma al momento non risultano situazioni di particolare gravità. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

15052025