Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Che fine ha fatto il bilancio consuntivo del Comune di Ceriano Laghetto: la scadenza per approvarlo era fine aprile ma, come dicono dalla Lega (principale forza di opposizione in paese) “forse troppo presa a occultare crocifissi e targhe toponomastiche invise all’ala più intransigente della propria compagine, la Giunta Occa si dimentica di approvare il Rendiconto nei termini previsti dalla legge. Il Gruppo di minoranza, davanti a tanta pochezza amministrativa, ha scritto alla Prefettura di Monza e Brianza per gli atti dovuti che vorrà intraprendere”.

Nel testo il Carroccio sottolinea il problema: “Con la presente si evidenzia, ai sensi dell’articolo 227 del Tuel, la mancata approvazione da parte del consiglio comunale di Ceriano Laghetto del conto consuntivo relativo all’esercizio 2024. Nel lasciar a Sua Eccellenza ogni valutazione ai sensi dell’articolo 141 del Tuel, si chiede un incontro per illustrare il nostro punto di vista su questo ed altri aspetti che a nostro modo di vedere rappresentano un modo deteriore di amministrare la cosa pubblica”. Dato che chi sta dietro a questa Giunta “GGGiovane” è tutto fuorchè una sprovveduta (avendo alle spalle diversi anni di guida del Comune), quali sono le ragioni per questa grave mancanza? Qual è la non avvenuta approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale nei termini di legge?”

Che succede se il bilancio non viene approvato nei tempi giusti? La situazione è al vaglio della prefettura, che potrebbe inviare una diffida perchè sia approvato in fretta o anche nominare un commissario ad hoc per l’approvazione, o addirittura commissariare il Comune.

(foto archivio: il consiglio comunale di Ceriano Laghetto)

15052025