Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “Disarmiamo le parole”: con questa citazione di papa Francesco il sindaco Massimiliano Occa ha voluto commentare pubblicamente, con un post condiviso sui social, la vicenda della lettera anonima contenente insulti ricevuta nei giorni scorsi dal primo cittadino di Lazzate Andrea Monti.

Occa ha espresso una netta presa di posizione: “Come sindaco di questa comunità, condanno con fermezza ogni forma di offesa e intimidazione. Esprimo la mia piena solidarietà al collega e al consigliere provinciale Vincenzo Di Paolo, recentemente destinatario di attacchi simili”. Il riferimento è a episodi analoghi che hanno colpito esponenti politici del territorio, in particolare durante questa fase di campagna elettorale.

Il sindaco di Ceriano ha poi sottolineato l’importanza dell’intervento delle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto: “È positivo che le autorità competenti indaghino, facciano chiarezza e accertino con rigore la reale natura degli insulti e l’origine della lettera”.

Infine, un appello a non cedere alla strumentalizzazione e a mantenere un confronto civile anche nei momenti più accesi della vita politica: “Non intendo alimentare polemiche strumentali, che nulla aggiungono a un confronto politico serio e orientato ai reali bisogni del territorio. Resta fondamentale, oggi più che mai, un richiamo forte al rispetto dell’avversario e alla dignità del dibattito democratico”.

