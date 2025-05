Politica

SARONNO – Ilaria Pagani, candidata sindaca per la città di Saronno, incontrerà sabato 17 maggio alle 18 al Bar Good Morning (via Mazzini 14) le ragazze e i ragazzi saronnesi per un appuntamento conviviale dal titolo “Costruiamo insieme la città dei giovani”. L’iniziativa vuole ribadire l’importanza di una politica giovanile condivisa per una visione della città che veda i giovani come veri protagonisti. Per una città che li veda attori protagonisti, valorizzati nelle scelte che non riguardano solo il presente della città, ma anche il suo futuro.

“Nel programma, ampio spazio viene dedicato alla proposta di una città capace di riconoscere il valore della cultura: Pagani immagina spazi dove i giovani possano esprimere il proprio talento, come rassegne musicali, concorsi artistici, laboratori autogestiti e aule studio aperte. E ancora: spazi di coworking, luoghi di aggregazione e centri di protagonismo giovanile con la loro partecipazione attiva nella programmazione culturale cittadina.

Il programma presentato da Pagani è ricco di proposte pensate per prevenire l’isolamento e il disagio giovanile attraverso presidi nei luoghi di aggregazione, progetti di educativa di strada, percorsi sportivi e culturali co-progettati con le scuole e gli enti del territorio.

Una Saronno che vuole essere “la città dei giovani” deve affrontare anche le sfide del presente, come l’uso consapevole delle tecnologie e la lotta all’isolamento digitale. Per questo, la candidata propone l’istituzione di un patentino digitale e la creazione di spazi “analogici” dove i giovani possano socializzare in sicurezza e autonomia, lontano da dinamiche virtuali alienanti.

Sul fronte delle politiche abitative, si prevede un’offerta accessibile anche per le giovani coppie, in particolare nell’area dell’ex Isotta Fraschini, contribuendo a dare risposte concrete al bisogno di autonomia abitativa delle nuove generazioni.

Infine, emerge l’idea di una città intergenerazionale: Pagani propone l’attivazione di Patti di Comunità che coinvolgano giovani e anziani in attività comuni, dai laboratori al doposcuola, dalla cura del verde all’alfabetizzazione digitale, rafforzando i legami tra generazioni e il senso di appartenenza a una comunità viva, solidale e attiva”.

