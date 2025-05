iltra2

GORLA MAGGIORE / TRADATE – Un’occasione per vivere la natura in un orario insolito e suggestivo. Venerdì 17 maggio, il Parco Pineta di Tradate propone una passeggiata serale alla scoperta della “vita segreta del bosco”, un’escursione guidata su sentieri immersi nel verde pensata per adulti e famiglie con bambini.

Il ritrovo è fissato per le 20.30 davanti alla chiesa di San Vitale, in via Roma a Gorla Maggiore. Da lì partirà un percorso di circa 4 chilometri, su tracciati di facile percorrenza, adatto anche ai più piccoli (età consigliata dai 6 anni in su).

Per partecipare è necessario iscriversi tramite la piattaforma Eventbrite al seguente link: eventbrite.com/e/1320004361579. L’evento è gratuito, ma si richiede cortesemente di disdire l’iscrizione in caso di impossibilità a partecipare, per permettere la migliore gestione dell’iniziativa.

Consigli utili: si raccomanda di portare con sé una torcia elettrica, indossare scarpe comode e abbigliamento adeguato alla camminata serale nei boschi. Non è consentita la partecipazione con cani al seguito. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di eventuali danni a cose o persone nel corso dell’evento. Un’esperienza immersiva per ascoltare il respiro del bosco quando cala il buio: un’opportunità per riscoprire il legame con la natura, nel cuore del Parco Pineta.

