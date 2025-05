SARONNO – Come si organizza un’elezione? Cosa succede alle schede contestate? E come si gestisce un seggio? A rispondere a queste e tante altre domande degli studenti dell’Itis Riva è stato il viceprefetto vicario della Prefettura di Varese, Fabio De Fanti. L’incontro si è svolto nei giorni scorsi in aula magna dell’istituto ed è stato uno dei momenti centrali della fase formativa dell’iniziativa, che coinvolge attivamente i giovani nel percorso elettorale cittadino.

Il viceprefetto ha illustrato in modo chiaro e approfondito il funzionamento del sistema elettorale italiano, spiegando le differenze tra i Comuni con più e meno di 15 mila abitanti, i tempi previsti per le diverse scadenze burocratiche e amministrative e l’organizzazione dei seggi. Ampio spazio è stato riservato anche agli aspetti più pratici: dalla distribuzione del materiale ai presidenti di seggio fino alla gestione logistica delle operazioni di voto.

Oltre a tante notizie e approfondimenti storici e normativi, non sono mancate le informazioni su casi particolari e specifici, come le schede contestate o nulle, e su cosa accade ai materiali elettorali una volta terminato lo scrutinio. Un dialogo aperto che ha stimolato curiosità e offerto spunti di riflessione sulla trasparenza e complessità del processo democratico.

Il progetto di exit poll, condiviso dalla Prefettura di Varese, nasce dalla collaborazione tra ilSaronno, l’Itis Riva, il Rotary Club Saronno con il supporto di un gruppo di volontari ed associazioni. Si tratta di un’iniziativa a carattere educativo che permette agli studenti di sperimentare sul campo la raccolta e l’elaborazione dei dati elettorali, favorendo la conoscenza delle istituzioni e il coinvolgimento civico. Nel concreto, domenica 25 maggio, in occasione del voto amministrativo, saranno posizionati cinque gazebo all’esterno di altrettanti seggi cittadini. Qui gli studenti inviteranno gli elettori, su base volontaria e anonima, a ripetere simbolicamente il loro voto su una scheda facsimile da inserire in un’apposita urna. I dati raccolti verranno poi elaborati con un programma predisposto da docente e studenti del Riva. Lunedì 26 maggio, dalle 15, in una diretta streaming con ospiti e approfondimenti, sarà presentata la proiezione basata sull’elaborazione delle schede degli exit poll: un modo originale per avvicinare i giovani alla vita pubblica e offrire alla città una prima lettura dell’orientamento elettorale, in attesa dei risultati ufficiali. QUI TUTTE LE INFO SUL PROGETTO EXIT POLL DE ILSARONNO

