GERENZANO – Villaggio Amico ed Energy Center sostengono Admo (associazione Donatori Midollo Osseo) e in collaborazione con Admo Lombardia organizzano sabato 17 maggio l’evento di tipizzazione Match For Life.

La tipizzazione è un processo tanto semplice quanto importante che può essere fondamentale per chi ne ha bisogno. Lo scopo è quello di iscrivere nuovi potenziali donatori di Cellule Staminali Ematopoietiche/Midollo Osseo nel Registro Nazionale (Italia Bone Marrow Donor). Si tratta di effettuare un breve colloquio di idoneità con un operatore sanitario abilitato e un tampone salivare (attenzione: la bocca deve essere pulita e almeno 30 minuti prima di effettuare il tampone non bisogna aver mangiato, bevuto, fumato o scambiato saliva). Possono iscriversi tutti i giovani tra i 18 e 35 anni in buona salute e con almeno 50kg di peso.

In Italia sono oltre 1.800 i pazienti onco-ematologici in attesa di un trapianto di midollo osseo/cellule staminali ematopoietiche, unica possibile cura per molte malattie onco-ematologiche come ad esempio leucemia, mielomi, displasie. La maggior parte di queste persone non trova un donatore compatibile tra i propri familiari ed è a quel punto che entra in gioco l’attività di Admo. Grazie alla tipizzazione, fino al compimento dei 55 anni di età, chi decide di donare potrebbe essere chiamato se verrà riscontrata una compatibilità idonea con la persona malata in quel momento. A quel punto verranno fatti ulteriori esami e verrà richiesta la conferma della volontà di procedere alla donazione. Scegliendo di donare non si salva solo il paziente, spesso bambini, ma tutte le persone che gli vogliono bene e che combattono ogni giorno accanto a lui.

“Per il secondo anno consecutivo abbiamo deciso di sostenere e collaborare con Admo perché riteniamo sia importante informare e sensibilizzare su questo tema e contribuire all’impegno dell’Associazione nella cura di malattie che potrebbero essere curate attraverso la donazione di midollo osseo. – commenta Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico – Lo scorso anno c’è stata una buona adesione con più di 20 test effettuati e tanti giovani, anche nostri dipendenti, che attraverso questa iniziativa hanno avuto modo di informarsi e dare il loro importante contributo attraverso un gesto semplice”.

“Siamo felici di tornare a Villaggio Amico con il progetto Match for Life e ringraziamo Energy Center per aver rinnovato il proprio impegno al nostro fianco. Collaborazioni come questa sono fondamentali per costruire una rete di solidarietà concreta e informata. Ogni nuova iscrizione al Registro rappresenta una possibilità in più di vita per chi è in attesa di un trapianto. Sensibilizzare i giovani alla cultura del dono e offrire loro l’opportunità di diventare potenziali salvavita è il cuore della missione di Admo” . – dichiara Giuseppe Saponara, Presidente di Admo Lombardia.

